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rupor.md logorupor
9 Iunie 2026, 12:59
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O butelie cu gaz a explodat la Băcioi: O persoană a murit, iar alta a fost internată la spital

Un incident tragic a avut loc în bucătăria de vară a unei case particulare din satul Băcioi, municipiul Chișinău, în timpul înlocuirii buteliei de gaz.

O butelie cu gaz a explodat la Băcioi: O persoană a murit, iar alta a fost internată la spital.
O butelie cu gaz a explodat la Băcioi: O persoană a murit, iar alta a fost internată la spital.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma unei explozii cauzate de o scurgere, tatăl și fiul au suferit arsuri grave. Victimele au fost transportate de urgență la spital, însă medicii au reușit să salveze viața doar unuia dintre ei, informează rupor.md.

Explozia a avut loc în seara zilei de 8 iunie, apelul la Serviciul 112 fiind înregistrat la ora 18:25. Bărbatul a decis să înlocuiască singur butelia goală cu amestec de propan-butan cu una plină și a conectat-o la aragaz. Imediat după aceasta s-a auzit o bubuitură puternică. Conform specialiștilor IGSU, care au efectuat o anchetă la fața locului, gazul s-a scurs din cauza unei etanșări necorespunzătoare la îmbinarea dintre reductor și furtunul flexibil. În spațiul închis al bucătăriei de vară s-a acumulat o concentrație periculoasă de amestec inflamabil, care a detonat instantaneu.

Focul și unda exploziei au provocat arsuri grave celor doi aflați în interior: proprietarului casei, în vârstă de 56 de ani, și fiului său de 31 de ani. Echipajele de ambulanță sosite la fața locului i-au transportat de urgență la o instituție medicală specializată. În ciuda eforturilor depuse de medici, leziunile suferite de tânăr au fost prea grave, iar acesta a decedat ulterior la spital.

În legătură cu tragedia petrecută, salvatorii IGSU au lansat un apel către cetățeni, avertizând asupra respectării stricte a regulilor de siguranță la utilizarea echipamentelor pe gaz. Angajații instituției recomandă să nu se păstreze buteliile în interiorul locuințelor sau bucătăriilor, ci să fie scoase afară și depozitate în dulapuri metalice speciale, închise. Totodată, pompierii amintesc că furtunurile și robinetele trebuie verificate periodic pentru a preveni scurgerile, iar în cazul oricărei suspiciuni de defecțiune trebuie solicitați specialiști autorizați.

De la începutul anului au fost înregistrate 12 cazuri de explozii produse din cauza scurgerilor de gaz, în urma cărora 11 persoane au suferit arsuri.

Sursă
rupor.md logorupor
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