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rupor.md logorupor
23 Iulie 2026, 19:00
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O agenție de turism din Capitală a înșelat clienții cu aproape un milion de lei

În Capitală se investighează o serie de escrocherii în urma cărora cetățenii au pierdut aproximativ un milion de lei.

O agenție de turism din Capitală a înșelat clienții cu aproape un milion de lei.
O agenție de turism din Capitală a înșelat clienții cu aproape un milion de lei.

Mai multe familii au plătit integral pachetele turistice, însă agenția de turism nu le-a oferit vacanța rezervată, informează Poliția sectorului Râșcani, transmite rupor.md.

Forțele de ordine au demarat o anchetă după ce clienții păgubiți au depus plângeri la Poliție. În cadrul investigației, polițiștii au reținut pentru 72 de ore o tânără de 25 de ani, fondatoarea și administratoarea companiei.

Pe numele reținutei a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „Escrocherie”. Conform legislației, pentru această infracțiune se prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 8 ani. În prezent, acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor posibile victime și recuperarea prejudiciului cauzat.

Până la pronunțarea unei decizii finale a instanței, suspectata beneficiază de prezumția nevinovăției.

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