Noi detalii despre accidentul feroviar din Florești: Două persoane au fost rănite.

În urma accidentului au fost rănite două persoane — un adolescent de 16 ani și un șofer de 58 de ani, care au fost transportați la spital, transmite realitatea.md.

Potrivit datelor preliminare ale Poliției, șoferul microbuzului Mercedes 511 CDI ar fi ignorat semnalul roșu al semaforului de la trecerea la nivel cu calea ferată, fiind ulterior tamponat lateral de o locomotivă a unui tren marfar.

Mecanicul trenului, care circula pe ruta Florești — Bălți, a aplicat frânarea de urgență, însă coliziunea nu a putut fi evitată.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii stabilesc în continuare toate circumstanțele producerii accidentului.