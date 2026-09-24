Moldoveanul care și-a ucis fosta iubită în Italia, condamnat la închisoare pe viață.

Inițial, bărbatul a primit 20 de ani de închisoare, însă instanța de apel a stabilit că omorul fusese planificat din timp și a înăsprit pedeapsa, informează unimedia.info.

Decizia a fost pronunțată pe 22 aprilie de Curtea de Apel cu Juri din Brescia. Detaliile hotărârii, expuse într-un document de 110 pagini, au fost publicate pe 17 septembrie de ziarul italian Il Giorno.

Instanța de fond — Curtea cu Juri din Mantova — l-a găsit vinovat pe Stratan de omor intenționat și ascunderea cadavrului. Atunci, instanța a considerat că infracțiunea a fost comisă ca urmare a unui impuls emoțional brusc. Instanța de apel a ajuns la o altă concluzie și a stabilit că omorul fusese pregătit din timp.

Amenințări înainte de omor

Yana Malaiko locuia temporar la Cristina Stratan, sora fostului său iubit, și lucra ca barmaniță într-un local din Castiglione delle Stiviere, în provincia Mantova.

După despărțirea de Dumitru Stratan, tânăra a început o relație cu Andrei Cojocaru.

La 15 ianuarie 2023, cu cinci zile înainte de omor, Stratan și-a amenințat fosta iubită cu moartea dacă nu va pleca din Castiglione. Bărbatul bănuia că aceasta avea un alt partener.

„Trebuie să pleci din Castiglione, pentru că, dacă acolo este cineva pe care îl cunosc, te voi ucide”, i-a spus el.

Potrivit instanței, această amenințare demonstra nu doar intenția de a o obliga pe tânără să plece, ci și conturarea unui plan de răzbunare. Stratan, după cum se menționează în hotărâre, considera noua relație a fostei iubite drept o «dezonoare».

Omorul a avut loc în noaptea de 19 spre 20 ianuarie 2023, într-un apartament din Castiglione delle Stiviere.

Cum s-a pregătit Stratan de crimă

Instanța de apel a indicat șapte circumstanțe care, în opinia judecătorilor, demonstrează pregătirea prealabilă a omorului.

În special, Stratan a încercat să scoată din funcțiune camerele de supraveghere din lifturi și de la intrările în clădire. El nu știa că acestea erau false și instalate exclusiv pentru a descuraja răufăcătorii.

Pe 18 ianuarie, bărbatul a trecut de șapte ori prin zona lifturilor și a holului de la intrare. Instanța a considerat că astfel studia traseul pe care urma ulterior să scoată cadavrul.

În aceeași zi, Stratan a resetat setările telefonului său mobil.

Pentru a o atrage pe Yana în apartament, bărbatul a profitat de atașamentul ei față de câine. El i-a spus tinerei că animalului îi este rău și astfel a convins-o să vină.

În apartament, Stratan a lovit-o pe Yana în față și la cap, după care a strangulat-o, probabil cu ajutorul unei perne. Expertiza medico-legală a depistat multiple echimoze pe corpul tinerei și a stabilit că decesul a survenit în urma asfixiei mecanice violente.

După omor, bărbatul a pus cadavrul într-o valiză cu roți și l-a transportat cu un automobil Mercedes SLK. El a ascuns trupul sub lemne și frunze, într-o zonă rurală dintre Castiglione și Lonato del Garda.

Cadavrul Yanei a fost descoperit abia la 1 februarie.

Lopata din automobil a devenit o altă probă

O altă circumstanță asupra căreia a atras atenția instanța a fost o lopată găsită în automobilul lui Stratan, după ce mașina a rămas blocată în noroi.

Potrivit instanței, bărbatul intenționa să sape o groapă și să ascundă în ea cadavrul Yanei. Însă automobilul a rămas blocat, iar el a fost nevoit să-și schimbe planul.

Judecătorii au menționat că Stratan nu putea să cumpere lopata în ziua omorului. În opinia lor, el o pregătise cu cel puțin o zi înainte de crimă, ceea ce a devenit o dovadă suplimentară a planificării prealabile a omorului.

După crimă, bărbatul, după cum se menționează în hotărârea instanței, s-a comportat neobișnuit de calm. A stat jos, a fumat o țigară, apoi i-a spus unuia dintre prieteni: «Am ucis-o pe Boni», folosind porecla Yanei. După aceea, a adăugat: «Am făcut o prostie».

Instanța nu a constatat remușcări

Judecătorii au atras atenția și asupra comportamentului lui Stratan după dispariția tinerei. Timp de zece zile, el nu a ajutat ancheta în căutarea Yanei. Chiar și după descoperirea cadavrului, bărbatul a negat că el l-a ascuns în valiză, precum și că a trimis un mesaj de pe telefonul tinerei după moartea acesteia.

În hotărârea instanței se menționează că Stratan nu a manifestat remușcări sau regret față de familia Yanei.

Judecătorii au subliniat, de asemenea, cruzimea crimei și au refuzat să ia în considerare circumstanțele atenuante.

În final, instanța de apel a calificat omorul drept premeditat și l-a condamnat pe Stratan la detenție pe viață.

Cazul Yanei a devenit motiv pentru o inițiativă legislativă

Cazul Yanei Malaiko a stat și la baza unei inițiative de modificare a legislației penale din Italia.

Avocatul părinților tinerei, Angelo Lino Murtas, împreună cu asociațiile Y.A.N.A. — You Are Not Alone și «Pamela Mastropietro», a propus modificarea articolului 577 din Codul penal.

Inițiativa prevede introducerea unei noi circumstanțe agravante, în baza căreia se aplică detenția pe viață dacă, după omor, infractorul a dezmembrat cadavrul victimei, a profanat trupul sau l-a ascuns.

În prezent, astfel de acțiuni pot fi pedepsite separat. Autorii inițiativei vor ca acestea să devină o circumstanță agravantă distinctă în cazul omorului.

În opinia lor, este mai simplu să fie demonstrat faptul ascunderii sau profanării cadavrului decât să fie stabilită premeditarea, întrucât este vorba despre acțiuni care pot fi consemnate în mod obiectiv.

Inițiativa a fost prezentată, între altele, în timpul acțiunii „Lacrime furenti”, desfășurate la Roma pe 15 octombrie 2025, cu participarea rudelor mai multor victime ale feminicidului.