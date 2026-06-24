Moldovean, condamnat la 7 ani de închisoare în Rusia pentru uciderea directorului unei firme.

Instanța a pronunțat sentința pentru unul dintre cei doi frați moldoveni care, în 2016, și-au bătut mortal angajatorul în orașul Serpuhov, regiunea Moscova. Celălalt participant la crimă este în continuare dat în urmărire.

Sentința a fost pronunțată la 23 iunie 2026 de Curtea Regională Moscova, scrie mybusiness.md.

Infracțiunea a fost comisă în februarie 2016. Victima agresorilor a fost directorul firmei „Valea Zăpezii” (Снежная долина). Acesta a fost așteptat în holul blocului și bătut până la moarte cu o țeavă metalică. După cum s-a stabilit, motivul crimei nu a fost banii, ci resentimentele angajaților.

Decedatul era directorul unei firme de producție a ușilor interioare. Prin anunț, el a angajat în atelierul de tâmplărie doi veri veniți din Moldova pentru muncă. Bărbaților li s-a oferit un apartament în același bloc în care locuia șeful lor. Totuși, tâmplarii nu s-au dovedit a fi muncitori harnici: adesea consumau alcool și absentau de la serviciu. Rudele au acumulat resentimente față de antreprenor și au decis să-l pedepsească. Inițial, nu era vorba de crimă. Conspiratorii plănuiau doar să-l rănească pe șeful sever, dar în cele din urmă s-au înfuriat și l-au bătut până la moarte. Apoi au luat un taxi spre Moscova, au urcat într-un autobuz și au plecat acasă. În aceeași zi au fost dați în urmărire.

Toți acești ani bărbații au muncit ca angajați în diferite țări europene, precum și în Israel. Dar recent, unul dintre suspecți, împreună cu fratele său, căruia i s-a oferit un loc de muncă în Rusia, a venit în regiunea Krasnodar. Acolo a fost reținut și ulterior adus în regiunea Moscova. Potrivit informațiilor oferite de asistentul principal al șefului Direcției Investigare a Comitetului de Anchetă pentru regiunea Moscova, Olga Vradii, în dosar au fost efectuate peste 20 de audieri, au fost obținute concluzii ale expertizelor medico-legale, biologice, molecular-genetice, medico-criminalistice, dactiloscopice și psihologice-psihiatrice. Dovezile adunate și concluziile expertizelor au stat la baza acuzațiilor și a sentinței.