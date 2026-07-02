Moldovean, condamnat la 6 luni de închisoare în Italia pentru că a lovit-o pe soție în timpul unei dispute.

Un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani, care locuiește în Italia, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru că și-a lovit soția în față în timpul unei dispute.

Bărbatul și-a justificat gestul prin faptul că femeia era „prea tăcută”.

Instanța l-a găsit vinovat de vătămare corporală gravă și l-a obligat să plătească cheltuielile de judecată și despăgubiri victimei, scrie unimedia.info, citând rotalianul.com.

Potrivit informațiilor, atât bărbatul, cât și femeia sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ambii având câte 44 de ani. Incidentul a avut loc pe 3 decembrie 2024, în localitatea Copparo, provincia Ferrara, regiunea Emilia-Romagna.

Conform anchetei, între soți a izbucnit o ceartă din cauza faptului că femeia se comporta reținut și comunica puțin. Discuția a degenerat într-un conflict în cadrul căruia bărbatul a lovit-o pe soție cu palma peste față, provocându-i leziuni care au necesitat zece zile de tratament.

La audieri, inculpatul și-a justificat fapta spunând: „Am făcut asta pentru că era prea tăcută”.

Pe lângă acuzația de vătămare corporală gravă, procuratura i-a adus și acuzația de amenințare - el a amenințat-o pe soție cu moartea. Totuși, instanța a încetat urmărirea penală pe această parte a acuzației, deoarece victima nu a depus o plângere corespunzătoare pentru continuarea procedurii.

Pentru infracțiunea de vătămare corporală gravă, instanța l-a condamnat la șase luni de închisoare. De asemenea, este obligat să plătească cheltuielile de judecată și să achite despăgubiri soției.