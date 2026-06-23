Minor agresat de un grup de tineri la Cahul: Un tânăr de 20 de ani, reținut.

Un minor din Cahul a fost bătut de un grup de tineri, iar tatăl băiatului a sunat imediat la carabinieri după ce a aflat ce se întâmplă.

Incidentul dat a avut loc azi noapte, la data de 23.06, la ora 00:10 minute. Carabinierii au ajuns rapid la fața locului și au găsit patru tineri care, când au văzut echipajul, au încetat agresiunea și au încercat să fugă de la fața locului, transmite realitatea.md.

Unul dintre ei, un tânăr de 20 de ani, a fost reținut și dus la Inspectoratul de Poliție Cahul pentru a fi audiat și pentru a se stabili ce s-a întâmplat exact. Tatăl minorului a venit și el la poliție, împreună cu fiul său.

În timp ce se aflau la sediul poliției, băiatului i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Un echipaj medical a intervenit și l-a transportat la spital pentru îngrijiri.