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16 Iunie 2026, 20:05
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Militarul rănit în timpul exercițiilor este în stare stabilă

Militarul cu termen redus, rănit în timpul exercițiilor la Centrul de pregătire al brigăzii de infanterie motorizată „Moldova”, este în stare satisfăcătoare și nu se află în pericol.

Militarul rănit în timpul exercițiilor este în stare stabilă.
Militarul rănit în timpul exercițiilor este în stare stabilă.

Așa cum a anunțat Ministerul Apărării, victimei i s-a acordat primul ajutor la fața locului, după care a fost transportată la spital. Potrivit medicilor, acesta este conștient și se pregătește pentru o intervenție chirurgicală.

Rudele militarului au fost informate, iar conducerea unității menține legătura cu acestea.

Ministerul Apărării efectuează o anchetă internă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și colaborează cu autoritățile competente.

Incidentul a avut loc astăzi în jurul orei 16:40, ca urmare a unui foc accidental din arma de serviciu Glock 19, tras de un alt militar în timpul exercițiilor de instruire.

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