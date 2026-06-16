Militarul rănit în timpul exercițiilor este în stare stabilă.

Așa cum a anunțat Ministerul Apărării, victimei i s-a acordat primul ajutor la fața locului, după care a fost transportată la spital. Potrivit medicilor, acesta este conștient și se pregătește pentru o intervenție chirurgicală.

Rudele militarului au fost informate, iar conducerea unității menține legătura cu acestea.

Ministerul Apărării efectuează o anchetă internă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și colaborează cu autoritățile competente.

Incidentul a avut loc astăzi în jurul orei 16:40, ca urmare a unui foc accidental din arma de serviciu Glock 19, tras de un alt militar în timpul exercițiilor de instruire.