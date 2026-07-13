Militarii ucraineni au atacat 90 de nave rusești în Marea Azov într-o săptămână

Comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat că până în dimineața zilei de 12 iulie militarii ucraineni au lovit 90 de tancuri petroliere, feriboturi și alte nave rusești în Marea Azov.

Militarii ucraineni au atacat 90 de nave rusești în Marea Azov într-o săptămână.