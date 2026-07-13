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currenttime.tv logocurrenttime
13 Iulie 2026, 11:38
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Militarii ucraineni au atacat 90 de nave rusești în Marea Azov într-o săptămână

Comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat că până în dimineața zilei de 12 iulie militarii ucraineni au lovit 90 de tancuri petroliere, feriboturi și alte nave rusești în Marea Azov.

Militarii ucraineni au atacat 90 de nave rusești în Marea Azov într-o săptămână.
Militarii ucraineni au atacat 90 de nave rusești în Marea Azov într-o săptămână.

Potrivit calculelor lui Brovdi, atacurile aveau loc „la fiecare 112 minute” în perioada 6-12 iulie, informează currenttime.tv.

Ministerul Apărării al Ucrainei a raportat constant pe parcursul săptămânii distrugerea navelor rusești în Marea Azov. Partea rusă a confirmat unele dintre aceste atacuri.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat că petrolierele rusești atacate sunt folosite pentru transportul petrolului și produselor petroliere rusești, ocolind sancțiunile internaționale, iar feriboturile asigură logistica militară și transportul mărfurilor în interesul armatei ruse.

Sursă
currenttime.tv logocurrenttime
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