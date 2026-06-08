Medicamente nedeclarate în valoare de 5.000 de euro, descoperite la Aeroportul Chișinău.

Deși bărbatul a ales „coridorul verde”, care presupune absența bunurilor ce trebuie declarate, scanarea bagajului a arătat contrariul. În obiectele personale au fost descoperite 90 de fiole cu medicamente, nedeclarate autorităților vamale, scrie rupor.md.

Marfa aparținea unui cetățean al Republicii Kazahstan, în vârstă de 25 de ani. Valoarea estimativă a medicamentelor este de aproximativ 5.000 de euro.

Medicamentele au fost confiscate și urmează a fi supuse confiscării speciale. În privința pasagerului poate fi aplicată o sancțiune conform articolelor Codului contravențional.

Amintim că, medicamentele pentru uz personal pot fi introduse sau scoase din Republica Moldova doar în cantități corespunzătoare necesităților călătoriei.

De asemenea, este obligatorie prezentarea rețetei sau a documentelor medicale care să confirme prescrierea medicamentelor, doza și perioada de administrare.