theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
22 Mai 2026, 19:36
2 091
Copiază linkul
Link copiat

Marfă de 200.000 de lei: Poliția a destructurat o rețea importantă de traficanți de droguri în sudul țării

Organele de drept din Moldova au destructurat o grupare infracțională care se ocupa cu traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari.

Marfă de 200.000 de lei: Poliția a destructurat o rețea importantă de traficanți de droguri în sudul țării.
Marfă de 200.000 de lei: Poliția a destructurat o rețea importantă de traficanți de droguri în sudul țării.

Acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate din aprilie până în mai anul curent. Ancheta a fost realizată de Direcția Investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI). Patru membri ai grupării, cu vârste între 45 și 58 de ani, au fost reținuți, transmite rupor.md.

Acțiunile de urmărire penală au avut loc în raioanele Vulcănești și Cantemir. În locuințele suspecților, polițiștii au descoperit și ridicat:

  • substanțe narcotice de tip PVP (așa-numita „sare”);
  • marijuana;
  • cântare electronice de precizie pentru dozare;
  • dispozitive artizanale pentru consumul de droguri.

Potrivit estimărilor preliminare, valoarea totală a bunurilor ridicate pe piața neagră depășește 200.000 de lei.

Suspecților li se incriminează circulația și deținerea ilegală de droguri. Conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, persoanele implicate riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru a stabili toate circumstanțele și eventualii complici ai schemei infracționale.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici