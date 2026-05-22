Marfă de 200.000 de lei: Poliția a destructurat o rețea importantă de traficanți de droguri în sudul țării.

Acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate din aprilie până în mai anul curent. Ancheta a fost realizată de Direcția Investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI). Patru membri ai grupării, cu vârste între 45 și 58 de ani, au fost reținuți, transmite rupor.md.

Acțiunile de urmărire penală au avut loc în raioanele Vulcănești și Cantemir. În locuințele suspecților, polițiștii au descoperit și ridicat:

substanțe narcotice de tip PVP (așa-numita „sare”);

marijuana;

cântare electronice de precizie pentru dozare;

dispozitive artizanale pentru consumul de droguri.

Potrivit estimărilor preliminare, valoarea totală a bunurilor ridicate pe piața neagră depășește 200.000 de lei.

Suspecților li se incriminează circulația și deținerea ilegală de droguri. Conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, persoanele implicate riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru a stabili toate circumstanțele și eventualii complici ai schemei infracționale.