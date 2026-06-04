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unimedia.info logounimedia
4 Iunie 2026, 07:13
26 143
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Manevre periculoase în trafic au dus la un accident în lanț pe viaduct

Un accident grav cu implicarea mai multor automobile s-a produs pe viaduct. Unul dintre vehicule a derapat într-un șanț.

Colaj: unimedia.info
Colaj: unimedia.info

Un accident rutier grav a avut loc în seara zilei de 3 iunie. La fața locului au intervenit Poliția, ambulanța și pompierii, scrie unimedia.info.

Din imaginile de la locul accidentului reiese că cel puțin o persoană a fost spitalizată.

Circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de investigare.

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unimedia.info logounimedia
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