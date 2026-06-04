4 Iunie 2026, 07:13
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Manevre periculoase în trafic au dus la un accident în lanț pe viaduct
Un accident grav cu implicarea mai multor automobile s-a produs pe viaduct. Unul dintre vehicule a derapat într-un șanț.
Un accident rutier grav a avut loc în seara zilei de 3 iunie. La fața locului au intervenit Poliția, ambulanța și pompierii, scrie unimedia.info.
Din imaginile de la locul accidentului reiese că cel puțin o persoană a fost spitalizată.
Circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de investigare.