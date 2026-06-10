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10 Iunie 2026, 15:21
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Mai mulți câini vagabonzi au distrus o mașină parcată în Capitală

Un incident neplăcut a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei. O haită de câini vagabonzi a distrus un automobil parcat în curtea unui bloc de locuințe.

Mai mulți câini vagabonzi au distrus o mașină parcată în Capitală

Animalele au smuls și au avariat grav bara de protecție din față a automobilului.

Circumstanțele incidentului sunt în curs de clarificare. Nu este exclus ca patrupezii să fi fost atrași de anumite mirosuri rămase pe mașină sau de alți factori externi.

Proprietarul vehiculului urmează să evalueze valoarea pagubelor și să repare bara deteriorată.

Locuitorii orașului semnalează frecvent prezența haitelor de câini în curți și în apropierea parcărilor.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în primul trimestru al acestui an au fost înregistrate aproape 840 de cazuri de atacuri ale animalelor asupra oamenilor în Republica Moldova.

Un aspect care îi îngrijorează în mod deosebit pe specialiști este numărul mare de copii afectați. De la începutul anului au fost raportate 133 de cazuri de atacuri asupra minorilor, față de 108 în aceeași perioadă a anului trecut.

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