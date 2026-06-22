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jurnal.md logojurnal
22 Iunie 2026, 15:43
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Mai multe mașini aflate ilegal în Moldova, găsite la o unitate de dezmembrări auto din Chetrosu

13 vehicule aduse în regim de admitere temporară au fost depistate la o unitate de dezmembrare auto din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi, după ce termenul legal de aflare pe teritoriul Republicii Moldova expirase.

Mai multe mașini aflate ilegal în Moldova, găsite la o unitate de dezmembrări auto din Chetrosu.
Mai multe mașini aflate ilegal în Moldova, găsite la o unitate de dezmembrări auto din Chetrosu.

Potrivit Serviciului Vamal, mașinile erau parțial dezmembrate, deși legea interzice acest lucru.

Vameșii au constatat că cele 13 vehicule depășiseră termenul permis de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. Mașinile au fost ridicate și transmise spre păstrare responsabilă, iar cazul este în continuare investigat pentru a fi stabilite toate circumstanțele și persoanele implicate, scrie jurnal.md.

Cei vizați riscă sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea condițiilor regimului vamal de admitere temporară.

Potrivit legislației, un mijloc de transport de uz privat cu numere străine poate rămâne în Republica Moldova în regim de admitere temporară cel mult 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. În această perioadă, vehiculul nu poate fi înstrăinat sau transmis spre dezmembrare.

Pentru depășirea termenului, amenda poate varia între 4.200 și 65.000 de lei pentru fiecare mijloc de transport, în funcție de perioada depășită, la care se adaugă și plata drepturilor de import.

Mai multe mașini aflate ilegal în Moldova, găsite la o unitate de dezmembrări auto din Chetrosu

Mai multe mașini aflate ilegal în Moldova, găsite la o unitate de dezmembrări auto din Chetrosu

Mai multe mașini aflate ilegal în Moldova, găsite la o unitate de dezmembrări auto din Chetrosu

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