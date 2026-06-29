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realitatea.md logorealitatea
29 Iunie 2026, 10:11
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Mai multe automobile, avariate într-un accident în Capitală: Șoferul era băut și a părăsit locul faptei

Un bărbat de 42 de ani a fost reținut pentru 72 de ore după ce, fiind în stare de ebrietate, a provocat un accident în lanț pe strada Socoleni din Chișinău.

Mai multe automobile, avariate într-un accident în Capitală: Șoferul era băut și a părăsit locul faptei.
Mai multe automobile, avariate într-un accident în Capitală: Șoferul era băut și a părăsit locul faptei.

Potrivit Poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 01:40. Din cercetările preliminare s-a stabilit că șoferul unui Audi, în vârstă de 42 de ani, care avea în automobil un pasager de 48 de ani, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit într-un Ford parcat, transmite realitatea.md.

În urma impactului, Audi-ul a fost proiectat într-un alt automobil de marca Ford, iar acesta a fost împins, din inerție, într-o Toyota. Toate cele trei autoturisme se aflau parcate pe marginea carosabilului.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei, însă a fost identificat și localizat de polițiști.

„Fiind supus testării alcoolscopice cu aparatul Drager, rezultatul a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool în aerul expirat”, a precizat ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă.

În urma impactului, pasagerul din Audi a suferit traumatisme și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală.

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realitatea.md logorealitatea
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