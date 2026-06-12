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rupor.md logorupor
12 Iunie 2026, 15:05
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MAE, despre accidentul rutier din Ungaria: Șapte persoane au murit, iar alte două sunt în stare gravă

Ministerul Afacerilor Externe a oferit detalii despre accidentul rutier din Ungaria în care a fost implicat un microbuz înregistrat în Republica Moldova.

MAE, despre accidentul rutier din Ungaria: Șapte persoane au murit, iar alte două sunt în stare gravă.
MAE, despre accidentul rutier din Ungaria: Șapte persoane au murit, iar alte două sunt în stare gravă.

Potrivit informațiilor transmise Ambasadei Republicii Moldova la Budapesta de către autoritățile ungare, în microbuz se aflau nouă persoane. Șapte dintre acestea și-au pierdut viața, iar alte două au fost transportate în stare gravă la spitalul din Győr, transmite rupor.md.

La locul accidentului au fost găsite atât pașapoarte ale Republicii Moldova, cât și pașapoarte românești. Totuși, identitatea și cetățenia victimelor nu au fost confirmate oficial până acum. Acestea urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, un camion și un autoturism s-au ciocnit inițial. Ulterior, în accident a fost implicat și un microbuz cu numere de înmatriculare moldovenești, care a intrat în camionul aflat pe carosabil.

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria este în contact cu autoritățile locale și va furniza informații suplimentare pe măsură ce situația se va clarifica.

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rupor.md logorupor
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