Liderul rețelei de traficanți de droguri, extrădat din Turcia, a fost plasat în arest în Moldova.

Conform rezultatelor anchetei, în perioada 2024 până în prezent, angajații serviciului antidrog au documentat activitatea unui grup infracțional format din mai mulți membri cu roluri clar definite, specializați în contrabandă și vânzarea de droguri cu risc ridicat prin aplicația Telegram, transmite politia.md.

În cursul anchetei a fost identificat liderul grupului, un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 34 de ani, care se ascundea în Turcia din 2018. Anterior, acesta fusese condamnat în Republica Moldova la 12 ani de închisoare pentru trafic de persoane.

Conform datelor colectate, la începutul anului 2023, aflându-se în Turcia și folosind acte de identitate false, bărbatul a creat pe Telegram mai multe magazine online pentru vânzarea de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, a atras în grup mai mulți participanți, distribuindu-le diverse roluri și coordonând întreaga activitate infracțională de la distanță.



În 2024, pe baza probelor adunate, a fost emis un mandat de arestare pe numele său, iar acesta a fost dat în urmărire internațională pentru trafic de droguri.



În martie 2026, în urma unui complex de acțiuni speciale desfășurate de angajații serviciului antidrog, cu sprijinul ofițerului de legătură al Republicii Moldova la Europol, suspectul a fost depistat în Turcia.



Ca urmare a schimbului internațional de informații, astăzi acesta a fost extrădat în Republica Moldova.



Astfel, pe lângă pedeapsa de 12 ani de închisoare pentru trafic de persoane, bărbatul riscă o pedeapsă suplimentară de la 7 la 15 ani de închisoare pentru infracțiuni legate de traficul ilicit de droguri.