Incident la Spitalul din Ștefan Vodă: Un bărbat, salvat după ce a urcat pe un cablu.

Potrivit IGSU, incidentul a avut loc pe 10 iunie, la ora 15:32. Pacientul a ieșit prin balconul salonului și a urcat pe un cablu amplasat între etajele trei și patru ale clădirii cu cinci niveluri, agățându-se de un cablu montat pe fațadă. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj de salvatori, care a reușit să-l aducă în siguranță înapoi în clădire prin balconul de la etajul trei, scrie rupor.md.

În prezent, autoritățile competente investighează toate circumstanțele incidentului. În total, în ultimele 24 de ore, specialiștii IGSU au intervenit în 44 de situații de risc la nivel național.