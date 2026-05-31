Incendiu puternic la un depozit din sectorul Ciocana

Mesajul despre incendiu a fost recepționat la Serviciul 112 la ora 08:17. Conform datelor operative, focul a cuprins un spațiu de depozitare unde se aflau echipamente tehnice, tractoare, anvelope auto și rezerve semnificative de ulei, transmite rupor.md.

Pompierii sosiți la fața locului au constatat că flăcările s-au extins asupra bunurilor materiale depozitate în interiorul obiectivului. Există riscul ca focul să se răspândească în continuare către terenurile și obiectivele învecinate.

Pentru lichidarea situației de urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat forțe și mijloace la nivel sporit de intervenție. La fața locului activează mai multe echipaje de pompieri și salvatori, care iau măsuri pentru localizarea și stingerea incendiului.

Conform informațiilor preliminare, nu există persoane rănite.

Cauzele incendiului și toate circumstanțele incidentului vor fi stabilite de specialiști după finalizarea lucrărilor. Informații suplimentare despre suprafața afectată de incendiu și pagubele produse vor fi comunicate ulterior.