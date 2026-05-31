theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
31 Mai 2026, 09:41
25 389
Copiază linkul
Link copiat

Incendiu puternic la un depozit din sectorul Ciocana

În dimineața zilei de 31 mai, în Capitală a izbucnit un incendiu de proporții la un depozit situat pe strada Lunca Bâcului, 41.

Incendiu puternic la un depozit din sectorul Ciocana: Salvatorii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție.
Incendiu puternic la un depozit din sectorul Ciocana: Salvatorii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție.

Mesajul despre incendiu a fost recepționat la Serviciul 112 la ora 08:17. Conform datelor operative, focul a cuprins un spațiu de depozitare unde se aflau echipamente tehnice, tractoare, anvelope auto și rezerve semnificative de ulei, transmite rupor.md.

Pompierii sosiți la fața locului au constatat că flăcările s-au extins asupra bunurilor materiale depozitate în interiorul obiectivului. Există riscul ca focul să se răspândească în continuare către terenurile și obiectivele învecinate.

Pentru lichidarea situației de urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat forțe și mijloace la nivel sporit de intervenție. La fața locului activează mai multe echipaje de pompieri și salvatori, care iau măsuri pentru localizarea și stingerea incendiului.

Conform informațiilor preliminare, nu există persoane rănite.

Cauzele incendiului și toate circumstanțele incidentului vor fi stabilite de specialiști după finalizarea lucrărilor. Informații suplimentare despre suprafața afectată de incendiu și pagubele produse vor fi comunicate ulterior.

Incendiu puternic la un depozit din sectorul Ciocana

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici