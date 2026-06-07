Incendiu provocat de fulger în Capitală: 15 persoane, inclusiv copii, au fost evacuate.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:36, după ce flăcările au cuprins mansarda clădirii cu cinci etaje, informează omniapres.md.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de pompieri și salvatori. Datorită intervenției rapide, incendiul a fost localizat către ora 07:01, iar nivelul sporit de intervenție a fost ulterior retras.

Pentru siguranța locatarilor, pompierii au evacuat din clădire 15 persoane, dintre care 10 adulți și 5 minori. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Potrivit informațiilor preliminare, incendiul ar fi putut fi provocat de fulger în timpul furtunii din această noapte.

Pompierii continuă lucrările de lichidare completă a focarelor, iar specialiștii urmează să stabilească toate circumstanțele și cauza exactă a izbucnirii incendiului.