Incendiu nocturn în sectorul Râșcani: Un restaurant a ars complet.

Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:46. Potrivit datelor preliminare, focul a cuprins acoperișul unui restaurant, scrie rupor.md.

La fața locului au fost trimise cinci echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, angajații au constatat că arde o clădire de lemn cu două etaje a restaurantului.

Incendiul a fost localizat la ora 00:22. A fost stins complet la ora 00:45.

Potrivit IGSU, restaurantul a ars în totalitate. Suprafața totală a fost de aproximativ 5.625 metri pătrați. Nu există victime. Cauza și circumstanțele incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit la 34 de apeluri legate de situații de urgență.