theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
19 Mai 2026, 10:32
19 865
Copiază linkul
Link copiat

Incendiu nocturn în sectorul Râșcani: Un restaurant a ars complet

În noaptea de 18 mai, în sectorul Râșcani din Chișinău a izbucnit un incendiu la un restaurant de pe strada Studenților, 11/1. Despre acest lucru a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Incendiu nocturn în sectorul Râșcani: Un restaurant a ars complet.
Incendiu nocturn în sectorul Râșcani: Un restaurant a ars complet.

Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 23:46. Potrivit datelor preliminare, focul a cuprins acoperișul unui restaurant, scrie rupor.md.

La fața locului au fost trimise cinci echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, angajații au constatat că arde o clădire de lemn cu două etaje a restaurantului.

Incendiul a fost localizat la ora 00:22. A fost stins complet la ora 00:45.

Potrivit IGSU, restaurantul a ars în totalitate. Suprafața totală a fost de aproximativ 5.625 metri pătrați. Nu există victime. Cauza și circumstanțele incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit la 34 de apeluri legate de situații de urgență.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici