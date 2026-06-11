La depozitul de construcții din sectorul Ciocana a izbucnit un incendiu, precedat de o explozie.

Secretarul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, a anunțat că incendiul a avut loc pe strada Industrială, transmite tv8.md

Potrivit martorilor, la locul incidentului a avut loc o explozie, urmată de un incendiu și un fum negru dens.

„Pământul s-a cutremurat”, a spus unul dintre martori.