11 Iunie 2026, 11:14
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La depozitul de construcții din sectorul Ciocana a izbucnit un incendiu, precedat de o explozie
Pompierii au sosit rapid la locul incidentului din capitală după ce a fost anunțat un nivel sporit de reacție.
Secretarul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, a anunțat că incendiul a avut loc pe strada Industrială, transmite tv8.md
Potrivit martorilor, la locul incidentului a avut loc o explozie, urmată de un incendiu și un fum negru dens.
„Pământul s-a cutremurat”, a spus unul dintre martori.