Incendiu la un colegiu din Chișinău: Șase echipaje ale IGSU, la fața locului.

Din cauza fumului dens, salvatorii au intervenit în condiții de dificultate sporită, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, transmite rupor.md.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:45. Potrivit informațiilor preliminare, focarul incendiului se afla în subsolul instituției de învățământ, unde a luat foc un panou electric.

La fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri. Ajunși la clădire, salvatorii au constatat că subsolurile erau complet cuprinse de fum dens, motiv pentru care nivelul sporit de complexitate al incendiului a fost confirmat.

Profesorii și studenții au fost evacuați din clădire, iar viața acestora este în afara oricărui pericol. Potrivit IGSU, în urma incendiului nimeni nu a fost rănit.

În prezent, pompierii continuă lucrările de identificare a focarului exact al incendiului, localizare și lichidare a acestuia. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.