theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
25 Mai 2026, 16:24
7 697
Copiază linkul
Link copiat

Incendiu la un colegiu din Chișinău: Șase echipaje ale IGSU, la fața locului

Astăzi, 25 mai, în clădirea Centrului de excelență în construcții din Capitală de pe strada Gheorghe Asachi a izbucnit un incendiu.

Incendiu la un colegiu din Chișinău: Șase echipaje ale IGSU, la fața locului.
Incendiu la un colegiu din Chișinău: Șase echipaje ale IGSU, la fața locului.

Din cauza fumului dens, salvatorii au intervenit în condiții de dificultate sporită, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, transmite rupor.md.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:45. Potrivit informațiilor preliminare, focarul incendiului se afla în subsolul instituției de învățământ, unde a luat foc un panou electric.

La fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri. Ajunși la clădire, salvatorii au constatat că subsolurile erau complet cuprinse de fum dens, motiv pentru care nivelul sporit de complexitate al incendiului a fost confirmat.

Profesorii și studenții au fost evacuați din clădire, iar viața acestora este în afara oricărui pericol. Potrivit IGSU, în urma incendiului nimeni nu a fost rănit.

În prezent, pompierii continuă lucrările de identificare a focarului exact al incendiului, localizare și lichidare a acestuia. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici