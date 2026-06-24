Incendiu la o cisternă cu motorină la Sângerei: Precizările IGSU.

În după-amiaza zilei de 24 iunie, pompierii au stins un incendiu izbucnit la un autocamion cu cisternă încărcată cu motorină, pe traseul din apropierea satului Mihailovca, raionul Sângerei.

Apelul la serviciul 112 a fost înregistrat la ora 13:16. Potrivit salvatorilor, în timpul deplasării a luat foc cisterna unui camion DAF CF, care transporta aproximativ 30,5 tone de motorină, transmite rupor.md.

La fața locului au fost trimise patru echipaje de pompieri și salvatori. Incendiul a fost localizat la ora 13:48 și lichidat complet la 14:07.

În urma incendiului, carcasa cisternei a fost complet distrusă. Totuși, pompierii au reușit să salveze tractorul și încărcătura de motorină. Nu s-au înregistrat scurgeri de combustibil, ceea ce a permis evitarea unei situații de urgență mult mai grave.

DIn cauza fumului dens în zonă, ulterior a avut loc un accident rutier cu implicarea unui Renault Megane și a unei Toyota Prius. Potrivit IGSU, trei persoane au suferit răni ușoare și au fost transportate la Spitalul Raional Sângerei pentru investigații.

La fața locului, angajații IGSU au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii altor incendii, inclusiv prin deconectarea bateriilor autoturismelor implicate în accident.

Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.

