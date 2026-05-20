Incendiu la Botanica: Pompierii au scos două butelii de gaz dintr-un garaj cuprins de flăcări.

La fața locului au intervenit patru echipaje ale salvatorilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

S-a constatat că focul a cuprins un garaj situat lângă casă. Din încăperea în flăcări, pompierii au reușit să scoată două butelii de gaz, prevenind astfel o explozie. Incendiul a fost localizat la ora 11:16, iar până la 12:21 a fost complet stins, scrie rupor.md.

În urma incidentului, garajul cu o suprafață de 30 metri pătrați a ars complet. De asemenea, au fost afectate 10 metri pătrați din tencuiala casei vecine. Nu au fost înregistrate victime, iar cauza incendiului este în curs de investigare de către specialiști.

În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit de 27 de ori. Potrivit datelor instituției, de la începutul anului 2026, în Moldova au fost înregistrate 721 de incendii, în urma cărora au decedat 68 de persoane. În situații de urgență, IGSU recomandă să apelați imediat numărul 112.