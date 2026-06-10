Incendiu într-un apartament din Capitală: Un bărbat de 65 de ani a fost rănit.

Potrivit datelor preliminare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul ar fi pornit din cauza imprudenței în timpul fumatului.

Incendiul s-a produs în seara zilei de 9 iunie, într-un bloc de locuințe de pe strada Independenței 2/3. Apelul la serviciile de urgență a fost recepționat la ora 18:56. Potrivit IGSU, flăcările au izbucnit într-un apartament cu două camere, iar la fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori și pompieri, informează rupor.md.

Focul a deteriorat parțial bunurile din apartament. În timpul intervenției, pompierii au evacuat din încăpere un bărbat de 65 de ani. Acesta a suferit o intoxicație ușoară cu produse de ardere și arsuri de gradul I la membrele superioare. Persoana rănită a fost predată medicilor de pe ambulanță.

Potrivit cercetărilor preliminare, cauza incendiului este imprudența în timpul fumatului. În locuință au fost depistate mai multe mucuri de țigări aruncate la întâmplare.

IGSU avertizează că fumatul în încăperi, mai ales în apropierea materialelor ușor inflamabile, poate provoca incendii. Salvatorii îndeamnă cetățenii să nu lase țigările aprinse nesupravegheate și să se asigure că acestea sunt stinse complet înainte de a fi aruncate.

De la începutul anului 2026, în Moldova au fost înregistrate 80 de incendii cauzate de imprudența în timpul fumatului.