Incendiu în Capitală: Un morman de deșeuri a luat foc pe teritoriul unui depozit.

În sectorul Ciocana al Capitalei a izbucnit un incendiu la un morman de deșeuri aflat pe teritoriul unor depozite. La fața locului intervin pompierii.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că apelul privind incendiul izbucnit într-o zonă nelocuită de pe strada Lunca Bâcului 41/1 a fost recepționat la ora 15:08. La fața locului intervin patru echipaje de pompieri, transmite tv8.md.

Incendiul s-a produs în apropierea unui depozit care a fost mistuit de flăcări în luna mai 2026.