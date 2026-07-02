theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tv8.md logotv8
2 Iulie 2026, 16:34
1 364
Copiază linkul
Link copiat

Incendiu în Capitală: Un morman de deșeuri a luat foc pe teritoriul unui depozit

În sectorul Ciocana al Capitalei a izbucnit un incendiu la un morman de deșeuri aflat pe teritoriul unor depozite. La fața locului intervin pompierii.

Incendiu în Capitală: Un morman de deșeuri a luat foc pe teritoriul unui depozit.
Incendiu în Capitală: Un morman de deșeuri a luat foc pe teritoriul unui depozit.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că apelul privind incendiul izbucnit într-o zonă nelocuită de pe strada Lunca Bâcului 41/1 a fost recepționat la ora 15:08. La fața locului intervin patru echipaje de pompieri, transmite tv8.md.

Incendiul s-a produs în apropierea unui depozit care a fost mistuit de flăcări în luna mai 2026.

Sursă
tv8.md logotv8
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici