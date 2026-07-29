Incendiu în apropiere de satul Țambula: Flăcările au cuprins un câmp de grâu

Astăzi, 29 iulie, în apropierea satului Țambula din raionul Sângerei a izbucnit un incendiu puternic. Potrivit datelor preliminare, focul a cuprins un câmp de grâu.

Incendiu în apropiere de satul Țambula: Flăcările au cuprins un câmp de grâu. Colaj: noi.md