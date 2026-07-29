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noi.md logonoi
29 Iulie 2026, 18:36
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Incendiu în apropiere de satul Țambula: Flăcările au cuprins un câmp de grâu

Astăzi, 29 iulie, în apropierea satului Țambula din raionul Sângerei a izbucnit un incendiu puternic. Potrivit datelor preliminare, focul a cuprins un câmp de grâu.

Incendiu în apropiere de satul Țambula: Flăcările au cuprins un câmp de grâu. Colaj: noi.md
Incendiu în apropiere de satul Țambula: Flăcările au cuprins un câmp de grâu. Colaj: noi.md

Mai mulți martori au observat un fum dens și flăcări, transmite noi.md.

Potrivit informațiilor, incendiul se răspândește rapid pe terenurile agricole.

Specialiștii urmează să stabilească cauzele izbucnirii incendiului și consecințele acestuia.

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