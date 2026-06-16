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rupor.md logorupor
16 Iunie 2026, 11:42
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Incendiu de proporții la un depozit din sectorul Ciocana

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de 16 iunie într-un depozit situat pe strada Mihail Sadoveanu, 42/4. Pentru lichidarea incendiului a fost anunțat un nivel sporit de intervenție.

Incendiu de proporții la un depozit din sectorul Ciocana.
Incendiu de proporții la un depozit din sectorul Ciocana.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:10. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a cuprins încăperea în care se aflau materiale utilizate la confecționarea mobilierului, precum și utilaj tehnic, informează rupor.md.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri și salvatori. Angajații IGSU ajunși au constatat că flăcările se răspândesc rapid și există riscul extinderii focului către clădirile învecinate.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați 43 de salvatori și 13 unități de tehnică specializată. Datorită intervenției operative a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 02:42.

Incendiul a fost lichidat complet la ora 04:27. Nu se raportează victime în urma incidentului.

Potrivit datelor preliminare, focul a distrus aproximativ 90% din suprafața spațiului de depozitare. Specialiștii continuă să stabilească cauzele incendiului și amploarea pagubelor materiale.

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