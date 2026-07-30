Incendiu de proporții la un depozit de materiale de construcții din Capitală

În dimineața zilei de 30 iulie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit pe strada Uzinelor din Chișinău.

Mesajul către Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:31. Conform informațiilor preliminare, focul a cuprins un depozit de materiale de construcții.

La fața locului au fost trimise echipe de intervenție și salvare la nivel sporit de reacție. La sosire, salvatorii au constatat că suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 1.500 de metri pătrați. Pentru coordonarea acțiunilor de lichidare a incendiului a fost creat un comandament operativ la fața locului.

În prezent, pompierii continuă lupta cu focul, luând măsuri pentru localizarea și stingerea acestuia. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului vor fi stabilite în urma anchetei.