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unimedia.info logounimedia
16 Septembrie 2026, 09:29
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În Sadaclia este căutat un șofer care a lovit mortal o femeie

O femeie de 64 de ani a murit, după ce a fost lovită de un automobil, în această dimineață, pe o stradă din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca.

În Sadaclia este căutat un șofer care a lovit mortal o femeie.
În Sadaclia este căutat un șofer care a lovit mortal o femeie.

Șoferul a părăsit locul accidentului, iar automobilul implicat nu a fost deocamdată identificat.

Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați despre accidentul rutier în jurul orei 06:00 de către un trecător, informează unimedia.info.

„Conform informațiilor preliminare, femeia de 64 de ani a fost lovită de un automobil. În urma impactului, aceasta a decedat pe loc.

Polițiștii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului, precum și pentru identificarea și localizarea șoferului și a mijlocului de transport implicat în accident”, informează Inspectoratul General al Poliției.

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