În raionul Rezina a fost reținut un suspect în cazul uciderii a două persoane.

Pe 19 septembrie, poliția a fost sesizată, prin intermediul Serviciului 112, despre descoperirea a două persoane decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate a raionului Rezina.

La fața locului au ajuns imediat oamenii legii. Au fost inițiate acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor celor întâmplate și identificarea persoanei sau persoanelor implicate în infracțiune.

În timpul cercetării la fața locului, cu participarea specialiștilor laboratorului criminalistic, au fost ridicate și examinate probe relevante pentru cauză.

În urma măsurilor de urmărire penală, polițiștii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în infracțiune. Totodată, acesta figurează într-un alt dosar penal, aflat pe rolul instanței de judecată.

Astăzi, instanța a dispus plasarea suspectului în arest preventiv pentru 30 de zile.

Poliția a precizat că informația nu a fost făcută publică anterior, întrucât era necesară desfășurarea acțiunilor de urmărire penală și colectarea probelor, pentru a nu prejudicia mersul anchetei.

Ancheta continuă. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele celor întâmplate și colectează probele necesare.

Suspectul este considerat nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.