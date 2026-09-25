În raionul Briceni au fost găsite fragmente ale dronei „Gheran 4”.

Experții Serviciului tehnico-exploziv au finalizat, pe parcursul nopții, examinarea locului incidentului de la marginea satului Cotiujeni, raionul Briceni, unde aseară a fost înregistrată o explozie.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor a explodat la aproximativ 10 metri deasupra solului, după ce s-a izbit de copaci. Pe o rază de circa 25 de metri au fost descoperite ramuri proiectate de unda exploziei.

La fața locului au fost descoperite fragmente ale carcasei aparatului, fabricate din fibră de sticlă, precum și componente electronice, cabluri și elemente ale sistemului de alimentare cu energie.

De asemenea, au fost găsite părți ale aripilor, dotate cu servomecanisme și eleroane. Pe unele componente se află inscripția

„ГЕРАНЬ 4”. Totodată, a fost găsit complexul motor — un motor turboreactor parțial deteriorat.

Toate componentele descoperite au fost transmise pentru expertiză.

Alte dispozitive sau substanțe explozive nu au fost depistate la locul incidentului.