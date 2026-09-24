În Moldova a căzut o dronă rusească de tip „Gerbera".

Drona căzută în raionul Florești a fost identificată drept o nouă modificare a dronei rusești de tip „Gerbera". Rușii creează cu aceste drone ținte false pe cerul ucrainean.

Noua modificare era echipată cu o cameră și a fost depistată pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit specialiștilor, drona s-a ciocnit de un copac, a căzut la pământ și a explodat.

Drona rusească „Gerbera" este „fratele mai mic" al dronei de atac de tip „Shahed" și este destinată epuizării resurselor sistemelor ucrainene de apărare antiaeriană.

Despre acest lucru a vorbit la postul unei televiziuni locale specialistul militar ucrainean în domeniul radiotehnologiilor, Serghei Iu., cu indicativul „Flash".

Expertul a menționat că în Tatarstan există Zona Economică Liberă Alabuga, unde sunt produse în prezent toate dronele de atac „Gheran" (denumirea rusească pentru "Shahed"-urile iraniene).

„Acolo lucrează un grup întreg de dezvoltatori și inventatori, care creează diverse măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți eficiența dronelor Shahed. În special, am văzut deja la bord modemuri cu cartele SIM ucrainene. Am văzut camere video zburătoare, care ajungeau la obiectivele noastre. Și cele mai diverse gadgeturi cu care experimentează rușii. Iar acest grup a anunțat că a creat drona „Gerbera". Este fratele mai mic al dronei „Shahed", a menționat specialistul.

„Primul scop este radiorecunoașterea. Cred că acest lucru a fost formulat greșit de ei. Scopul este instalarea la bordul UAV-urilor a camerelor video și modemurilor LTE, pentru a identifica pozițiile apărării noastre antiaeriene. Iar acest lucru este numit radiorecunoaștere", a adăugat el.

Totodată, rușii încearcă să creeze cu aceste drone ținte false pe cerul Ucrainei.

„Aceasta este destinația principală a acestui aparat. Este un aparat mai ieftin. Nu are un sistem de navigație scump și nu poate zbura cu precizie. Însă, în același timp, nu îl putem deosebi vizual și nici cu ajutorul stațiilor radar 100% de „Shahed", de aceea, la fel ca și dronele Shahed, trebuie să le doborâm pe toate", a subliniat specialistul ucrainean.