În centrul Chișinăului s-a prăbușit tencuiala decorativă de pe o clădire de locuit.

În centrul capitalei, de pe fațada unui bloc de locuințe s-au desprins elemente decorative. Incidentul a avut loc la clădirea situată vizavi de Primăria Capitalei.

Pe acoperișul unei clădiri a început să se deterioreze balustrada decorativă. Fragmentele acesteia au căzut pe trotuar. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Acesta nu este primul caz de acest fel în Capitală. Pe străzile centrale din Chișinău, în special pe bulevardul Ștefan cel Mare, s-au înregistrat de mai multe ori prăbușiri ale stucului și altor elemente decorative ale fațadelor.

Sunt cunoscute și cazuri tragice. În timpul unuia dintre aceste incidente, un fragment de stuc căzut a rănit mortal un bărbat care în acel moment alegea o carte la o tarabă stradală.

În 2018, din cauza riscului de prăbușire, serviciile municipale au început să demonteze stucul de pe fațada uneia dintre clădirile rezidențiale din centrul Capitalei. Atunci, arhitecții și activiștii civici au avertizat că elementele decorative demontate cel mai probabil nu vor fi restaurate.

Problemele legate de starea fațadelor clădirilor vechi de pe străzile centrale din Chișinău sunt semnalate de mulți ani.