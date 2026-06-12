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12 Iunie 2026, 18:34
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În accidentul rutier din Ungaria au murit cetățeni ai Moldovei și României

În microbuzul cu numere de înmatriculare moldovenești, implicat într-un accident grav, se aflau șoferi de camion care mergeau la muncă în Germania, potrivit unei versiuni preliminare.

În accidentul rutier din Ungaria au murit cetățeni ai Moldovei și României.
În accidentul rutier din Ungaria au murit cetățeni ai Moldovei și României.

Colegii lor din Transnistria, care lucrează în aceeași firmă, raportează că, conform datelor preliminare, toți au murit în accident.

Cel puțin doi pasageri sunt din Transnistria.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că la locul accidentului au fost găsite pașapoarte moldovenești și românești. Potrivit MAE, identitatea și cetățenia persoanelor implicate nu au fost încă stabilite oficial.

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