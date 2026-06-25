IGP: Deputatul Stefanco a lovit cu roata tractorului un polițist la protestul fermierilor.

Poliția a anunțat că investighează incidentul care a avut loc astăzi, 25 iunie, în raionul Ștefan Vodă.

Poliția a anunțat că, în timpul intervenției pentru deblocarea carosabilului, deputatul partidului „Democrația Acasă” Sergiu Stefanco a blocat intenționat traseul cu un tractor și nu a respectat cerințele legale ale polițiștilor.

„Mai mult, conform datelor Poliției, el a pus în mișcare tehnica agricolă și a trecut cu roata tractorului peste unul dintre polițiști.

În prezent, sunt stabilite toate circumstanțele incidentului. Acțiunile deputatului vor fi analizate în conformitate cu legislația în vigoare”, se arată în declarația forțelor de ordine.

Poliția reamintește că nerespectarea cerințelor legale ale angajaților organelor de drept, precum și orice acțiuni care pun în pericol viața sau sănătatea acestora, atrag răspunderea prevăzută de lege.

Deputatul Stefanco nu a comentat încă acuzațiile.