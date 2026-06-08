Fum dens lângă Chișinău-Gaz: Acoperișul unei clădiri a luat foc.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a declarat că incendiul a fost înregistrat pe strada Alexandr Pușkin 62, transmite unimedia.info.

„Conform informației operative, arde acoperișul unei clădiri vechi. La fața locului intervin efectivele gărzilor DSP Centru și SPSP CRIO”, a precizat aceasta.