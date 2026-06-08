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unimedia.info logounimedia
8 Iunie 2026, 09:27
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Fum dens lângă Chișinău-Gaz: Acoperișul unei clădiri a luat foc

Un incendiu a izbucnit în această dimineață pe strada Pușkin din Chișinău, în apropierea sediului Chișinău-Gaz. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra zonei.

Fum dens lângă Chișinău-Gaz: Acoperișul unei clădiri a luat foc.
Fum dens lângă Chișinău-Gaz: Acoperișul unei clădiri a luat foc.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a declarat că incendiul a fost înregistrat pe strada Alexandr Pușkin 62, transmite unimedia.info.

„Conform informației operative, arde acoperișul unei clădiri vechi. La fața locului intervin efectivele gărzilor DSP Centru și SPSP CRIO”, a precizat aceasta.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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