Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița.

Pe un teren din apropierea satului Colonița, din municipiul Chișinău, au fost descoperite fragmente care ar putea aparține unei drone.

La fața locului se află experți ai Secției tehnico-explozive a poliției. Aceștia efectuează verificările necesare și examinează fragmentele depistate, au comunicat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției.

Teritoriul a fost încercuit. Urmează să fie stabilite circumstanțele incidentului. Poliția continuă verificările.

Amintim că astăzi dimineață, în jurul orei 04:20, poliția a primit mai multe apeluri prin intermediul Serviciului 112 de la locuitori care au anunțat o explozie în partea de sud-vest a satului Colonița, în direcția Tohatin.

Ulterior, polițiștii au verificat Colonița și Humulești, însă inițial nu au fost depistate obiecte, urme ale exploziei sau alte pericole pentru populație.