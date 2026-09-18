theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
18 Septembrie 2026, 12:49
13 923
Copiază linkul
Link copiat

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Pe un teren din apropierea satului Colonița, din municipiul Chișinău, au fost descoperite fragmente care ar putea aparține unei drone.

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița.
Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița.

La fața locului se află experți ai Secției tehnico-explozive a poliției. Aceștia efectuează verificările necesare și examinează fragmentele depistate, au comunicat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției.

Teritoriul a fost încercuit. Urmează să fie stabilite circumstanțele incidentului. Poliția continuă verificările.

Amintim că astăzi dimineață, în jurul orei 04:20, poliția a primit mai multe apeluri prin intermediul Serviciului 112 de la locuitori care au anunțat o explozie în partea de sud-vest a satului Colonița, în direcția Tohatin.

Ulterior, polițiștii au verificat Colonița și Humulești, însă inițial nu au fost depistate obiecte, urme ale exploziei sau alte pericole pentru populație.

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici