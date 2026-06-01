Focuri de artificii, lansate dintr-un automobil într-o curte din Chișinău.

Locuitorii unui bloc din cartierul Telecentru au filmat cum dintr-o mașină aflată în mișcare se lansează artificii direct în curtea blocului. În imagini se vede că mașina se deplasează cu viteză, iar din interiorul ei ies scântei de artificii. Mașina nu se oprește și continuă să meargă, scrie protv.md.

Oamenii legii au identificat șoferul mașinii. Acesta riscă o amendă conform legislației în vigoare.

„Cazul a fost documentat pe 31 mai, la ora 20:00. Identitatea șoferului a fost stabilită, acesta riscă o sancțiune”, a declarat ofițerul de presă al Poliției.

Reamintim că pe 1 mai, într-un bloc de locuințe de pe strada Nicolae Testemițanu din Capitală a izbucnit un incendiu într-un apartament, după ce în curte au fost lansate focuri de artificii. Doi bărbați, de 40 și 44 de ani, au fost reținuți în legătură cu acest caz. Unul dintre ei riscă o amendă de la 27.500 până la 42.500 de lei sau închisoare de până la doi ani.