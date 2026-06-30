Fata rănită la piscina din Ialoveni a fost transferată din secția de terapie intensivă.

Fata de 11 ani, rănită în complexul de divertisment din raionul Ialoveni, a fost transferată din secția de terapie intensivă în secția de pneumologie.

Potrivit medicilor, starea ei este stabilă și va rămâne sub supraveghere medicală cel puțin încă cinci zile, informează tvrmoldova.md.

La trei zile după incident, și administrația parcului acvatic a făcut o declarație. Aceștia susțin că fetița nu a respectat regulile de siguranță și se afla nesupravegheată de rudele care o însoțeau.

Potrivit administratorului complexului de agrement, fetița de 11 ani a venit împreună cu bunica. Totuși, în momentul incidentului, femeia nu era lângă nepoată. În plus, administrația afirmă că copilul a încălcat regulile de utilizare a atracției.

„Ea cobora pe tobogan cu capul înainte. Nu a respectat regulile și și-a pus viața în pericol. A avut noroc că salvamarii erau aproape și i-au salvat viața. Dimineața au venit reprezentanți ai organelor competente, au efectuat o verificare și au plecat. Nu este necesară schimbarea filtrelor — acest complex acvatic funcționează de 14 ani și în tot acest timp nu au fost astfel de incidente. Cauza evenimentului nu a fost filtrul de apă”, au declarat reprezentanții companiei.

Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor au anunțat că efectuează o verificare a complexului de agrement și intenționează să audieze toate părțile, inclusiv martorii. Una dintre ipotezele luate în considerare este că fetița și-a pierdut cunoștința în timpul coborârii pe toboganul acvatic.

„În timpul verificării au fost depistate anumite încălcări, însă momentan nu pot oferi detalii. În această săptămână, operatorul complexului este obligat să prezinte inspectoratului toate documentele solicitate în timpul verificării. Ulterior vom decide dacă acesta va fi tras la răspundere administrativă, dacă vor fi emise dispoziții sau măsuri restrictive — până la interzicerea exploatării doar a acestui tobogan sau a întregului complex”, a declarat șeful inspectoratului, Sergiu Dărănuță.

Până la luarea unei decizii finale, complexul de agrement va continua să funcționeze în regim normal.

Poliția raionului Ialoveni a demarat, de asemenea, o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.