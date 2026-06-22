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22 Iunie 2026, 15:00
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Falși angajați ai băncilor și ai Poliției au înșelat moldoveni cu aproape un milion de lei

În perioada 19–21 iunie, Poliția a înregistrat șapte sesizări privind fraude telefonice, cu prejudiciul de aproximativ 900.000 de lei.

Falși angajați ai băncilor și ai Poliției au înșelat moldoveni cu aproape un milion de lei.
Falși angajați ai băncilor și ai Poliției au înșelat moldoveni cu aproape un milion de lei.

Dintre acestea, trei fraude au fost comise în perioada menționată, iar celelalte cazuri s-au produs anterior, fiind raportate acum de victime.

În același timp, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea a 242 de tentative de escrocherie.

Analiza cazurilor indică predominanța schemelor de inginerie socială, în care escrocii își asumă identitatea unor instituții și companii cu un nivel ridicat de încredere, precum BNM, Ministerul Finanțelor, Poliția, Moldtelecom și Premier Energy. 

De asemenea, rămân frecvente fraudele prin intermediul platformelor fictive de investiții.

Analiza cronologică arată că majoritatea cazurilor au loc în zilele lucrătoare. Această tendință sugerează că autorii își sincronizează activitatea cu programul instituțiilor publice, pentru a spori credibilitatea scenariilor folosite.

„Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și apelați 112”, îndeamnă Poliția.

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