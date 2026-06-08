Fabrică clandestină de tutun, descoperită în Italia: Un cetățean al Moldovei, reținut.

Potrivit Gărzii Financiare din Italia, în timpul unui raid nocturn au fost arestate șapte persoane care demontau echipamente pentru transport, iar unul dintre cei reținuți este cetățean al Republicii Moldova, scrie rupor.md.

Operațiunea specială a avut loc după o perioadă îndelungată de supraveghere a unei activități suspecte pe teritoriul unui depozit industrial cu o suprafață de 9.000 de metri pătrați. Inițial, gardienii au oprit un camion care ieșea din incinta obiectivului spre est. În interiorul remorcii se aflau elemente de utilaje cu urme de tutun, filtre și hârtie. La volan se afla un cetățean moldovean, care a fost imediat reținut.

La fabrica propriu-zisă, operativii au surprins procesul de demontare urgentă a două linii de producție, care urmau să fie transportate în altă locație. Tot acolo, forțele de ordine au arestat încă șase cetățeni ucraineni — specialiști tehnici care asamblau și întrețineau utilajele.

Potrivit autorităților, această întreprindere ilegală a fost una dintre cele mai mari din istoria Italiei. Capacitatea echipamentelor permitea producerea de la 2 până la 5 milioane de țigarete pe zi. În depozit, forțele de ordine au găsit și aproximativ 40 de paturi destinate cazării muncitorilor, precum și 25 de milioane de pachete cu logo-uri contrafăcute ale unor branduri cunoscute. Toate echipamentele, produsele finite și materiile prime au fost confiscate.