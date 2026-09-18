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politia.md logopolitia
18 Septembrie 2026, 07:33
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Explozie matinală la Colonița: Poliția efectuează verificări

În această dimineață, în jurul orei 04:20, poliția a primit mai multe apeluri la Serviciul 112, de la locuitori care au raportat o explozie în partea de sud-vest a satului Colonița, în direcția Tohatin.

Explozie matinală la Colonița: Poliția efectuează verificări.
Explozie matinală la Colonița: Poliția efectuează verificări.

Polițiștii au ajuns imediat în zonele indicate și au efectuat verificări la Colonița și Humulești. Până în prezent, nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte pericole pentru populație, anunță Inspectoratul General al Poliției.

Verificări suplimentare au fost dispuse și în localitățile Dolinnoe și Maximovca.

Poliția continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

În cazul depistării unor obiecte suspecte, poliția recomandă cetățenilor să nu se apropie de acestea și să nu le atingă, ci să se îndepărteze la o distanță sigură și să anunțe imediat la numărul 112.


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