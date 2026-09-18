Explozia de lângă Colonița a fost auzită în Capitală: Poliția a ridicat dronele.

Explozia care i-a alarmat pe locuitorii din Colonița în zorii zilei de 18 septembrie a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul Botanica al Capitalei.

Acest lucru a fost anunțat de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a precizat că explozia a fost însoțită de o lumină puternică, scrie tv8.md.

„A avut loc o explozie, însoțită de o lumină puternică. Nu putem comunica detalii despre obiect”, a declarat Cernăuțeanu.

Potrivit șefului IGP, oamenii legii au ridicat drone pentru a analiza din aer traiectoria obiectului și a stabili alte detalii importante.

În paralel, organele de drept interacționează direct cu Ministerul Apărării.

Reprezentantul Ministerului Apărării, Marin Butuc, a declarat pentru TV8 că nu au fost înregistrate zboruri ilegale în spațiul aerian al Republicii Moldova, cu excepția cazului din dimineața zilei de 17 septembrie.