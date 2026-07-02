Escrocii au obligat o femeie să contracteze un credit de 400.000 de lei și să predea banii unui curier

Poliția a anunțat că în ultimele 24 de ore nu a fost înregistrat niciun caz nou de fraudă telefonică. Totodată, patru cazuri comise anterior au fost consemnate abia acum, după sesizările victimelor.

Daunele totale în aceste cazuri sunt estimate la aproximativ 1 milion de lei.

Potrivit forțelor de ordine, datorită vigilenței cetățenilor au fost prevenite 135 de tentative de fraudă. Analiza cazurilor arată că infractorii acționează după un tipar organizat, folosind presiune psihologică și pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de stat și financiare.

În trei din patru cazuri noi, răufăcătorii s-au prezentat drept angajați ai băncilor sau ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Ei au convins victimele să contracteze credite sau să predea economiile lor. Cea mai frecventă metodă de transmitere a banilor rămâne utilizarea curierilor.

În unul dintre episoade, escrocii au obținut acces la cardul bancar al victimei și au efectuat plăți pe platforme online din străinătate.

Cea mai mare pagubă a fost de 400.000 de lei. Incidentul a avut loc în luna mai, însă a fost raportat abia acum. Victima este o femeie de 60 de ani, care a fost convinsă telefonic să contracteze un credit, după care a predat întreaga sumă curierului, crezând că acționează la indicațiile instituției financiare.

Poliția reamintește că băncile nu solicită prin telefon transferuri de bani, coduri de securitate sau date personale. Cetățenii sunt îndemnați să nu instaleze aplicații la cererea persoanelor necunoscute, să nu predea bani străinilor și, în cazul apelurilor suspecte, să contacteze imediat banca sau poliția la numerele oficiale.