Escrocherie de peste 270.000 de lei: Alți patru suspecți, reținuți în Capitală.

Potrivit poliției, în perioada 29 mai - 2 iunie, o femeie a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care se prezentau drept angajați ai companiei NovaPosta. Sub diferite pretexte, aceștia au obținut datele sale personale, transmite rupor.md.

Ulterior, comunicarea a continuat prin mesaje. Acolo, suspecții se prezentau deja drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei.

Conform Poliției, femeia a fost convinsă să predea în numerar 275.000 de lei. Banii i-a predat în două tranșe, în zile diferite, unor persoane indicate de suspecți.

În urma unor acțiuni speciale de urmărire penală, Poliția sectorului Botanica a identificat și reținut patru bărbați cu vârste între 20 și 24 de ani. Doi dintre aceștia sunt cetățeni ai Ucrainei.

Suspecții au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Urmărirea penală continuă. Forțele de ordine stabilesc toate circumstanțele cazului și alți posibili participanți la schemă.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere necunoscuților date personale și bancare, coduri de confirmare sau bani după apeluri sau mesaje suspecte.