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agora.md logoagora
24 Septembrie 2026, 15:48
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Dubla crimă la Rezina: Una dintre victime a depus o plângere pentru viol pe numele suspectului

Una dintre cele două femei, ale căror cadavre au fost descoperite pe 19 septembrie într-un lan de porumb din Rezina, depusese anterior o plângere pentru viol, indicându-l pe același bărbat care este acum suspectat de uciderea lor.

Dubla crimă la Rezina: Una dintre victime a depus o plângere pentru viol pe numele suspectului.
Dubla crimă la Rezina: Una dintre victime a depus o plângere pentru viol pe numele suspectului.

Pe 7 iulie, în acest caz a fost pornită o cauză penală. Bărbatul a fost recunoscut în calitate de bănuit, însă organul de urmărire penală nu a înaintat propunerea de a-i înainta învinuirea sau de a aplica o măsură preventivă.

Această informație a fost confirmată pentru portalul Agora de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

Totodată, Moraru a precizat că atribuirea statutului de învinuit persoanei și aplicarea unei măsuri preventive depind de probele acumulate și de riscurile stabilite. Fără acestea, instanța nu poate lua o decizie privind aplicarea măsurilor solicitate de organele de anchetă.

Cauza penală se află în gestiunea Oficiului Rezina al Procuraturii raionului Orhei, iar investigația este efectuată de Inspectoratul de Poliție Rezina.

La 23 septembrie, poliția a anunțat că, în raionul Rezina, a fost reținut un suspect în cazul uciderii a două persoane. Cadavrele a două femei au fost găsite într-un lan de porumb. 

În urma măsurilor de urmărire penală desfășurate, polițiștii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea infracțiunii. 

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