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rupor.md logorupor
19 Iunie 2026, 14:24
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Droguri și arme, descoperite în timpul verificării bagajelor la postul vamal Leușeni

Substanțe narcotice și un pistol cu gaz au fost depistate la postul vamal Leușeni.

Droguri și arme, descoperite în timpul verificării bagajelor la postul vamal Leușeni.
Droguri și arme, descoperite în timpul verificării bagajelor la postul vamal Leușeni.

Primul caz a fost înregistrat în timpul controlului unui microbuz Mercedes Sprinter, care venea din Germania și era condus de un cetățean moldovean în vârstă de 41 de ani.

În timpul unui control amănunțit, printre bagajele nesupravegheate, ascunse sub alte bunuri, a fost descoperit un recipient și o pungă cu o substanță vegetală cu miros caracteristic, presupusă a fi cannabis, scrie rupor.md.

Substanța a fost confiscată și trimisă pentru expertiză. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele.

În al doilea caz, la verificarea unui autobuz care circula pe ruta Cehia – Moldova, angajații vamali au descoperit un pistol nedeclarat de tip Zoraki 914 Auto și muniție.

Arma a fost găsită în bagajul de mână al unui cetățean moldovean în vârstă de 69 de ani.

Toate obiectele au fost confiscate, iar împotriva pasagerului poate fi aplicată o sancțiune administrativă.

Droguri și arme, descoperite în timpul verificării bagajelor la postul vamal Leușeni

Droguri și arme, descoperite în timpul verificării bagajelor la postul vamal Leușeni

Droguri și arme, descoperite în timpul verificării bagajelor la postul vamal Leușeni


Droguri și arme, descoperite în timpul verificării bagajelor la postul vamal Leușeni

Sursă
rupor.md logorupor
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