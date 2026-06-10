Drama femeii violate în propria locuință din Bubuieci: Cum a reușit individul să fugă atât de repede din țară?.

În cadrul podcastului „Verdict”, cu avocatul Dorin Podlisnic, Natalia Nichifor a declarat că a fost imobilizată și violată, iar strigătele sale de ajutor nu au determinat intervenția vecinilor, transmite stiri.md.

„Eu credeam că nu o să mai ies vie de acolo”, a mărturisit femeia, precizând că și-a pierdut cunoștința după incident și nu își amintește exact cum a reușit agresorul să plece.

Natalia Nichifor afirmă că nu îl cunoștea pe bărbat și că din locuință nu au fost sustrase lucruri. După incident, femeia a solicitat intervenția Poliției și a ambulanței.

Potrivit declarațiilor sale, oamenii legii au ridicat mai multe probe de la fața locului, însă individul, cetățean al altui stat, a dat bir cu fugiții la nici 10 ore de la incident:

„Poliția știe numele, familia agresorului, dar a plecat din țară prin Aeroport. Cum așa de repede a reușit să fugă? În aceeași noapte a fost identificat, din mai multe persoane am recunoscut individul. Cum așa de repede a plecat? Încă nu am răspuns la întrebare. O să merg până la capăt ca să aflu adevărul, să fie tras la răspundere individul”.

Totodată, cazul a stârnit mai multe discuții și din cauza trecutului familiei femeii. Natalia Nichifor a confirmat că soțul și fiul ei se află în prezent în detenție, fiind condamnați într-un dosar de viol.

Femeia susține însă că faptele s-ar fi produs în perioada în care ea se afla peste hotare și că fiul său ar fi fost constrâns să participe la infracțiune.

Ea afirmă că este dispusă inclusiv să fie supusă testului poligraf pentru a demonstra veridicitatea celor relatate.

„Nu fac rău nimănui, doar comunic cu colegii, stau în țara mea și muncesc cinstit, și vine un necunoscut și mă agresează în asemenea hal, cu moartea? De fiecare dată când vin acasă mă tem că individul e la ușa mea, mă tem, mă rog la Dumnezeu. Mă trezesc noaptea de frică, dar nu am unde pleca, nu am altă locuință.”

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.